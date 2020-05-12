, 09:54 — REGNUM На сегодняшний день открытия в космосе позволяют сделать вывод, что во Вселенной есть места, благоприятные для появления форм жизни. Об этом в интервью ТАСС заявил исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Открытие планет у других звездных систем в «обитаемой зоне» также косвенно указывает на наличие мест во Вселенной, благоприятных для возникновения жизни. Возможности современной астрономии не позволяют оценить конкретные условия жизни на таких планетах, но если в будущем мы сможем точно определить, скажем, наличие кислорода в их атмосфере, это станет важным свидетельством в пользу наличия жизни за пределами Земли», — сказал Блошенко.

По его словам, на сегодняшний день у учёных нет информации «о внеземной высокоорганизованной жизни», однако наличие жизни на Земле позволяет сделать вывод о существовании иных форм жизни в космосе. Специалист рассказал, что только в видимой части Вселенной находится более 2 триллионов галактик, и в каждой из них могут находиться триллионы планет, следовательно, вероятность существования на каких-то из них жизни, подобной земной, «достаточно велика». При этом необязательно, чтобы условия жизни у инопланетных созданий были схожи с земными.

Блошенко отметил, что других сигналов из Вселенной на сегодняшний день не регистрируется, однако он не исключил, что подобные сигналы могут идти, но учёные не могут их распознать и идентифицировать.