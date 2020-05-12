Пермь, , 09:53 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на утро 12 мая, случаи заражения коронавирусом подтвердились у трех медработников, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

На сегодняшний день в регионе результаты тестов на коронавирус оказались положительным у сотни медиков.

Напомним, на утро 12 мая в Прикамье зафиксировано 753 носителя коронавируса. В стационарах лечение получает 221 пациент, а 97 человек из-за отсутствия клинических проявлений заболевания изолированы на дому. Выздоровели 413 пациентов. Скончались 22 пациента с COVID-19.