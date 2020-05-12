Хабаровск, , 09:48 — REGNUM Два советских дальних бомбардировщика ДБ-3, разбившихся в 1942 году, обнаружили на территории Хабаровского края участники поискового отряда «Авиапоиск». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

«Два советских бомбардировщика, разбившихся в 1942 году, обнаружили поисковики в Хабаровском крае», — говорится в сообщении.

Также указывается, что разбившиеся военные самолеты были обнаружены во время полевых поездок на место, которое было определено по итогам сбора информации от местных жителей и в архивах.

Кроме этого, уточняется, что один самолет был найден возле Хабаровска, он упал на землю в ночь с 9 на 10 мая 1945 года из-за загоревшегося двигателя во время учений по противовоздушной обороне, и весь его экипаж погиб.

Второй самолет был обнаружен в Амурском районе, неподалеку от бывшего аэродрома «Подали», он разбился 6 января 1942 года, в результате чего погибли три члена экипажа.

При этом отмечается, что на месте падений обнаружены элементы самолетов, по которым поисковики смогли установить их принадлежность, а также уточнены и облагорожены могилы летчиков, которые были установлены ранее. Предполагается, что на местах крушения установят таблички с именами погибших лётчиков.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Екатеринбурге прокуратура изучит ситуацию с возможным сносом могилы ветерана Великой Отечественной войны.