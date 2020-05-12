Волгоград, , 09:49 — REGNUM Работу по особому режиму до 31 мая продолжит общественный транспорт Волгограда. Это следует из постановления, принятого 11 мая на заседании регионального оперативного штаба.

Городской и пригородный транспорт Волгограда начал работать по сокращённому графику с 1 апреля. На линии по спецрасписанию выпустили автобусы, троллейбусы и речные трамвайчики, но приостановили движение маршруток. В новом постановлении губернатора Волгоградской области указано, что особый порядок осуществления перевозок сохраняется до 31 мая.

В Волгоградской области режим самоизоляции продлён до 31 мая, однако с 14 мая в регионе вводится поэтапное смягчение ограничительных мер.

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