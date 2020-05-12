Нур-Султан, , 09:43 — REGNUM Российские лаборатории провели 5,8 млн тестов на коронавирус, в том числе 168 тыс. — за последние сутки. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Под медицинским наблюдением остаются 251 тыс. человек. Днем ранее наблюдались 247 тыс. человек. Таким образом, число лиц, остающихся под наблюдением медиков, за минувшие сутки выросло на 4 тыс. человек.

Напомним, по состоянию на 12 мая в России выявили 221 344 случая заражения коронавирусом, выздоровел 39 801 человек, скончались 2009 пациентов.

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