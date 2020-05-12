Владикавказ, , 09:38 — REGNUM В Северной Осетии с 12 мая вводится обязательный масочный режим в общественных местах. Власти региона решают вопрос о штрафах за нарушение этого предписания. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции 11 мая глава правительства республики Таймураз Тускаев.

Ношение масок и перчаток станет обязательным для граждан при посещении объектов торговли, в транспорте, на рабочих местах на предприятиях, которые трудятся без ограничений в период режима строгой самоизоляции. При этом власти региона обещают установить контроль над наличием масок в аптеках и ценообразованием на них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Северной Осетии Вячеслав Битаров сообщил, что в регионе действие режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции продлевается до 31 мая. Субъект занимает второе место в СКФО по числу подтвержденных случаев COVID-19.

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