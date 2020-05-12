Москва, , 09:37 — REGNUM Пассажирам на транспорте Москвы, передвигающимся без медицинских масок и перчаток, 12 мая будут выносить только предупреждение. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности руководителя ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

«Сегодня, в первый день действия указа мэра, мы будем выносить предупреждения, но в дальнейшем мы будем вынуждены применять более строгие меры», — сказал Султанов.

По его словам, сотрудники ГКУ будут осуществлять рейды совместно с полицейскими.

Отмечается также, что в дальнейшем подобные нарушения в общественном транспорте столицы будут фиксироваться видеокамерами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве ввели обязательный режим ношения масок и перчаток на ряде объектов. В частности, москвичи обязаны носить защитные средства в общественном транспорте и в магазинах.