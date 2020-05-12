Москва, , 09:32 — REGNUM Моральные издержки самоизоляции в России усугубились тяжелым материальным положением миллионов ее жителей, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 12 мая в своем Telegram-канале.

«Статистика свидетельствует о том, что Москва подходит к пику эпидемии. О том, что Россия вышла на третье место в мире по числу инфицированных коронавирусом, у нас сообщают почти с гордостью. Одновременно подчеркивается, что смертность получается существенно ниже среднемировой, — написал он. — Однако данные по смертности в столице заставляют усомниться в столь оптимистической оценке. По информации правительства Москвы, в апреле скончались 11 846 человек. Среднемесячные показатели за прошедшие 10 лет составляют 9 866 человек. В прошлом году за апрель умерло 10 005 человек. Таким образом, в нынешнем году смертность на 15,5% выше среднегодовой и на 20% выше прошлогодней».

При этом он подчеркнул, что во всех странах пять-шесть недель изоляции подействовали на население деморализующие. При этом, если в других странах карантинные меры сопровождались мерами по реальной помощи населению, то в России, по словам Кагарлицкого, люди были предоставлены самим себе и неизбежный спад экономики приобрел обвальный характер. В итоге, как пояснил социолог, моральные издержки самоизоляции усугубились тяжелым материальным положением миллионов людей.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.