Москва, 12 мая 2020, 09:32 — REGNUM Моральные издержки самоизоляции в России усугубились тяжелым материальным положением миллионов ее жителей, считает социолог, профессор Московской Высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 12 мая в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что во всех странах пять-шесть недель изоляции подействовали на население деморализующие. При этом, если в других странах карантинные меры сопровождались мерами по реальной помощи населению, то в России, по словам Кагарлицкого, люди были предоставлены самим себе и неизбежный спад экономики приобрел обвальный характер. В итоге, как пояснил социолог, моральные издержки самоизоляции усугубились тяжелым материальным положением миллионов людей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, режима экономии на еде в период самоизоляции придерживаются 35% граждан России.