Кызыл, , 09:30 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 12 новых носителей SARS-CoV-2. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, общее количество подтверждённых случаев в регионе достигло 156.

Из них к настоящему моменту выписаны из больниц после успешного завершения лечения 30 человек. 126 пациентов остаются под наблюдением врачей. Из них в тяжёлом состоянии находится четыре пациента, двое подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

«Возраст заболевших составляет от 9 месяцев до 65 лет и старше в том числе 14 детей до 17 лет. На возрастную категорию от 18 до 49 лет приходится 98 случаев, от 50 до 64 лет — 24 случая, старше 65 лет — 8 случаев», — добавили в правительстве.

В половине случаев заражённые входили в круг контактных лиц. У 16,7% из них вирус был выявлено после обращения к врачам с признаками ОРВИ и пневмонией у 16,7%. Треть случаев отнесены к завозным.

Напомним, за минувшие выходные в республике произошёл резкий рост числа выявленных случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, глава Тувы Шолбан Кара-оол объяснил это увеличением масштабов проведённых тестов. По этому показателю республики стала одним из лидеров среди российских регионов.

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