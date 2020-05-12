Екатеринбург, , 09:29 — REGNUM В центре Екатеринбурга закрыт доступ в парк им. XXII партсъезда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Ограничения связаны с начавшейся реконструкцией зоны отдыха. В планах благоустройства создание на территории парка велодорожек, детских площадок, малых архитектурных форм. Также будет полностью обновлено освещение парка.

Напомним, что в 1886 году на территории, где расположен парк, был открыт ипподром. Он просуществовал до середины XX века, а в 60-х годах прошлого столетия на данной территории был разбит парк. На данный момент территория зелёной зоны составляет более девяти гектаров.