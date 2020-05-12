Тюмень, , 09:28 — REGNUM Тюменские медики, задействованные в борьбе с распространением коронавируса, получают президентские выплаты в полном объёме. Об этом сообщают в региональном оперативном штабе.

Выплаты получают медработники, задействованные в оказании медпомощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения SARS-CoV-2, за счёт средств федерального и областного бюджетов, информируют в штабе.

За апрель 2020 года их получили 2973 тюменских медработника, общие расходы составили 108,7 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 99 сотрудников медучреждений заражены коронавирусом. Очагами COVID-19 стали 17-я поликлиника Тюмени, областные больницы №1 и №2, туберкулёзный диспансер, медсанчасть «Нефтяник», отделение областной психиатрической больницы в Тюмени и другие медучреждения.

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