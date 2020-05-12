Екатеринбург, , 09:26 — REGNUM Парк имени XXII партсъезда в Екатеринбурге временно закрыли на реконструкцию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии города.

После окончания благоустройства в парке обновят центральную аллею парка, а также организуют на его территории «принципиально новую по качеству среду».

«Она будет способна «создать атмосферу комфорта и уюта в центре мегаполиса», — обещают чиновники.

Работа стартуют 12 мая 2020 года — с этого же времени в парк не получится попасть посетителям. Территорию откроют после 25 ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге могут разрешить гулять и бегать по паркам. Однако власти города должны получить одобрение Роспотребнадзора.

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