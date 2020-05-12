Москва, , 09:28 — REGNUM Положительный тест на коронавирус выявлен у главного врача ГКБ имени Сергея Боткина Алексея Шабунина. Об этом говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

Шабунин рассказал, что сдал тест на коронавирус после того, как почувствовал недомогание. Результат был положительным, из-за этого главврач самоизолировался в кабинете и продолжает работать оттуда, общаясь с коллегами в режиме видеоконференций.

«Больница полностью выполняет возложенные на нее задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и «ковидным» больным», — приводит слова Шабунина ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее положительный тест на коронавирус был выявлен у главного врача медицинского центра в Коммунарке Дениса Проценко. Он также продолжал общаться с коллегами, не выходя из кабинета, а после выздоровления вернулся к обычному режимы работы.

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