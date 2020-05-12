Нур-Султан, , 09:18 — REGNUM Личный состав и военная техника Вооруженных сил Казахстана покинут блокпосты, которые обеспечивали карантинные меры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.

Военнослужащие дежурили на блокпостах, патрулировали населенные пункты и дезинфицировали объекты в общественных местах во время действия чрезвычайного положения. Вместе с тем призывники специальных сборов продолжат выполнять свои обязательства.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая состоялось заключительное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане. Президент республики заявил, что режим ЧП завершается 11 мая.

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