Нур-Султан, 12 мая 2020, 09:18 — REGNUM Личный состав и военная техника Вооруженных сил Казахстана покинут блокпосты, которые обеспечивали карантинные меры. Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны республики.
Военнослужащие дежурили на блокпостах, патрулировали населенные пункты и дезинфицировали объекты в общественных местах во время действия чрезвычайного положения. Вместе с тем призывники специальных сборов продолжат выполнять свои обязательства.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая состоялось заключительное заседание государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения в Казахстане. Президент республики заявил, что режим ЧП завершается 11 мая.
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