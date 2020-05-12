Петрозаводск, , 09:17 — REGNUM В Республике Карелия зафиксирован первый летальный исход у пациента, заболевшего COVID-19. Об этом 12 мая сообщает министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

В перепрофилированном под прием пациентов с коронавирусной инфекцией Госпитале для ветеранов войн скончался 69-летний житель Петрозаводска. Мужчина больше недели находился в реанимации, куда поступил в крайне тяжелом состоянии, был переведен на ИВЛ.

«Всё это время медики делали всё возможное, чтобы спасти его жизнь, но болезнь не отступила. Возраст, хронические заболевания лёгких и сердечно-сосудистой системы, эндокринные нарушения — всё это осложняло течение болезни и повлияло на исход», — пояснил Охлопков.

Отметим, по данным на 11 мая в регионе насчитывался 171 заразившийся коронавирусом, из них 21 ребенок.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии с начала пандемии заразился коронавирусом 21 ребенок