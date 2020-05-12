Ухань, Китай, , 09:13 — REGNUM Тесты на наличие в организме нового коронавируса проведут в течение 10 дней жителям китайского города Ухань, ставшего в декабре 2019 года эпицентром распространения нового заболевания, местные власти. Об этом 12 мая сообщает издание «Пэнпай».

Согласно информации источника, городской оперативный штаб по борьбе с эпидемией COVID-2019 поручил проверить всех горожан на наличие у них в организме нуклеиновых кислот нового коронавируса.

Также указывается, что данное решение принято после того, как в Ухане были впервые за последние 35 дней зафиксированы шесть новых случаев инфицирования коронавирусом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что соблюдение социальной дистанции позволяет ему отказаться от использования медицинской маски.