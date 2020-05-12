Ростов-на-Дону, , 09:13 — REGNUM В Ростовской области режим самоизоляции будет действовать до особого распоряжения. Пока ориентировочной даты снятия ограничительных мер нет, сообщили ИА REGNUM в региональном оперштабе.

«На всей территории Ростовской области продолжают действовать ранее введённые в связи с пандемией ограничительные меры. Они были приняты у нас в регионе до особого распоряжения. И этого особого распоряжения, отменяющего ограничения, у нас в регионе пока не принято. Следовательно, все ограничения остаются в силе», — пояснили в штабе.

Когда начнётся первый этап смягчения ограничительных мер, пока неизвестно. В ближайшее время планируется лишь принять документ, «регламентирующий условия и этапы выхода» из режима всеобщей изоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. Планируется, что при полном соблюдении санитарных требований возобновится предоставление потребительских услуг.

Напомним, что 11 мая президент России Владимир Путин объявил о возобновлении с 12 мая работы всех базовых отраслей экономики.

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