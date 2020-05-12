Ульяновск, , 09:10 — REGNUM Жительница Ульяновска, которая пришла в отделение полиции для подачи заявления о нарушении своих прав, сама оказалась в центре разбирательств. На неё составили протокол за отсутствие средств индивидуальной защиты, пишет «Коммерсант».

Женщина пришла в РОВД Засвияжского района, попросив помощи в возврате её трехлетнего ребенка от бывшего мужа, заявившего, что в условиях самоизоляции сын останется с ним. В публикации отмечается, что заявление она писала в полиции «около 20 минут», признавая, что маску «оставила в машине», потому что она «за день стала совсем негодной», и сначала претензий к ней не было, а затем «завели в кабинет и стали составлять протокол о нарушении требований режима самоизоляции».

В полиции утверждают, что женщина отказалась надевать маску, хотя сотрудники полиции просили её об этом.

Дело передано в Засвияжский районный суд Ульяновска.

Отметим, что административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.6.1. КоАП («Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации»), предусматривает от 1 тыс. до 30 тыс. рублей штрафа для физических лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Ульяновской области ужесточены требования по соблюдению санитарных норм в связи с пандемией коронавируса. В регионе ввели «обязательное ношение масок в общественном транспорте, при посещении объектов торговли и оказания услуг».

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Напомним, на утро 11 мая, в Ульяновской области общее число выявленных случаев заражения достигло 848, в том числе за 10 мая коронавирус выявлен у 41 человека. Кроме того, в регионе первичные тесты на SARS-CoV-2 показали положительный результат ещё у 38 человек

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