Пермь, , 09:10 — REGNUM В Пермском крае состоится олайн-ярмарка недвижимости. Такой формат продажи домов регион использует впервые, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Онлайн-ярмарка запланирована на 13−14 мая. В ее рамках 11 строительных компаний представят 3 тысяч квартир в новостройках Перми.

Жители региона смогут дистанционно сравнить технические характеристики домов, планировочные решения, варианты отделки и стоимость квартир. Кроме того, у потенциальных покупателей будет возможность задать вопросы экспертам в сфере недвижимости, получить консультацию по вопросам ипотеки и подать заявку на кредит по госпрограмме со ставкой 6,5%.

Часть средств, полученных в результате сделок на ярмарке, направят на благотворительность. Поддержку получат семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.