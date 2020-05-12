Сухум, , 09:10 — REGNUM Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 в Абхазии на 11 мая выявлено у семи человек. Об этом сообщает Оперативный штаб республики по защите населения от коронавируса.

«За прошедшие сутки тестирование прошли 17 человек. У одного из них диагноз коронавирус был подтвержден, и он будет отправлен в Гудаутский госпиталь, сообщает штаб», — говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что еще в центральной районной больнице находятся шесть пациентов, у которых SARS-CoV-2 был выявлен ранее.

Напомним, в Абхазии стали выявлять коронавирусную инфекцию у жителей после возвращения в республику студентов и курсантов из-за рубежа. Их помещают на карантин и проводят тестирование на SARS-CoV-2. О первых четверых зараженных коронавирусом студентах сообщили вечером 8 мая. Еще о двух стало известно 10 мая.

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