Москва, , 09:07 — REGNUM В Москве в центрах занятости населения в дистанционном режиме заработал учебный центр «Профессионал», сообщается на портале мэра столицы.

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Москвичи, не выходя из дома, связавшись с карьерным консультантом, могут найти работу и пройти курсы переквалификации.

Например, можно изучить управление закупками, бухучет, программирование или делопроизводство и др. В настоящее время доступно 50 дистанционных программ дополнительного образования.

Как сообщалоИА REGNUM, спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила закрепить в Трудовом кодексе возможность совмещать сотруднику стационарную работу и дистанционную.

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