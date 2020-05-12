Москва, , 09:05 — REGNUM Температура воздуха в Москве 12 мая поднимется до 24 градусов, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация обусловится тёплым сектором атлантического циклона с северо-запада, откуда после полудня постепенно потянутся кучево-дождевые облака, местами возвещая о себе канонадой гроз, усилится ветер, что, впрочем, не помешает температурному режиму соответствовать климатической норме июля», — говорится в прогнозе.

По данным синоптиков, в столице 12 мая ожидается облачная погода с прояснениями, после обеда пройдут кратковременные ливни, местами с грозой.

Температура воздуха в Москве поднимется до 24 градусов, в Подмосковье — до 25 градусов. Скорость ветра будет достигать 10 м/с.