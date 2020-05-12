Москва, , 09:04 — REGNUM Жителей России ожидает в целом тёплое лето, однако без капризов природы не обойдётся. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

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«Мы ожидаем, что лето будет тёплым, но неоднородным — с периодами потепления и похолодания», — уточнил в беседе с « — уточнил в беседе с « Российской газетой » синоптик.

Согласно прогнозам, в июне, как и в июле, в европейской части России, в том числе в Москве, температура будет рамках климатической нормы. А вот на востоке Южного и Северо-Кавказского федеральных округов, на севере Уральского и Сибирского округов, а также в Тыве, напротив, средняя месячная температура может быть выше нормы.

Уралу и Сибири метеорологи пообещали дожди в первый месяц лета, в Центральном и Северо-Западном округах — дефицит осадков, который также будет наблюдаться и в июле.

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В июле выше нормы средняя температура июля ожидается в Хабаровском крае и на Камчатке. А вот август ожидается на больше части европейской территории более теплым, чем в 2019 году. Выше нормы средняя температура воздуха также прогнозируется в Южном, Северо-Кавказском федеральных округах, на юге Северо-Западного и на западе Приволжского округов, на севере Якутии, Магаданской области и Чукотки.

В столичном регионе в последний месяц лета может быть засушливо, а избыток дождей вероятен в Приморском и Хабаровском краях.

Как сообщало ИА REGNUM, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что температура воздуха в летние месяцы в европейской части России будет на один-два градуса выше средних многолетних значений.

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