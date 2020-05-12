Анадырь, , 09:03 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин продлил режим самоизоляции до 31 мая, но разрешил работать магазинам и сфере услуг при условии соблюдения санитарных норм.

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На 12 мая в регионе сделано 4 500 тестов на коронавирус, всего выявленных заражённых в округе 31 человек, выздоровели 13 пациентов.

«Санитарные врачи округа не рекомендуют резко сокращать или усиливать меры профилактики. В то же время скоро сезон строек, навигация и смена вахт. Берём под контроль прибытие людей. Чтобы сохранить здоровье жителей Чукотки считаю необходимым: сохранить действие текущих мер до 31 мая, развернуть дополнительные инфекционные койки в каждом районе. Часть из них — с подачей кислорода, аппаратами ИВЛ. Медперсонал обеспечить средствами защиты.

Увеличить количество тестов до 1 000−1 500 в день, проводить 100% тестирование всех прибывающих в регион и сохранить 14-дневный карантин; разрешить работу торговли и сферы услуг при условии соблюдения санитарных мер, сохранить дежурные группы в детских садах для детей, чьи родители продолжают работать. В Анадыре открыть второй дежурный детский сад — «Сказка», — написал в соцсетях Роман Копин.

Глава Чукотки добавил, что продлена по просьбам жителей округа программа по выплатам компенсации расходов за возврат авиабилетов с датой вылета с 1 марта по 31 мая включительно. Также добавили в программу невозвратные авиабилеты.

Как сообщало ИА REGNUM, все регионы Дальнего Востока продлили самоизоляцию.