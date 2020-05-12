Кизел, Пермский край, , 08:57 — REGNUM В Пермском крае на железнодорожной станции Обогатитель на 109-м км задержан мужчина, который демонтировал детали с железнодорожного пути, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Уральскому федеральному округу.

Заметив правоохранителей, пермяк попытался скрыться. Подозреваемого в хищении деталей задержали и доставили в отдел полиции. При задержанном обнаружен пакет, а в нем — 26 межрельсовых соединителей и инструмент, используемый для демонтажа деталей с железной дороги.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).