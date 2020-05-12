Москва, , 08:52 — REGNUM Временная частичная недоступность портала Государственных услуг была вызвана проведением тестирования устойчивости ресурса к планируемому росту обращений. Об этом сообщили в пресс-службе компании-оператора единого портала государственных и муниципальных услуг «РТ Лабс».

«Кратковременная и частичная недоступность портала Госуслуг была связана с нагрузочным тестированием в связи с планируемым большим количеством обращений», — сообщили РИА Новости в компании.

Отмечается, что в настоящее время портал работает в штатном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне президент России Владимир Путин объявил о введении нового пакета мер поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии коронавируса.

Получить эту поддержку можно, обратившись в Пенсионный фонд России или же через портал Госуслуг. После этого портал был временно частично не доступен для пользователей.

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