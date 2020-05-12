Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Свое предупреждение Конгрессу США об угрозе появления в стране многих очагов вспышек новой коронавирусной инфекции в случае излишне быстрой отмены ограничительных мер карантинного характера, связанных с новым заболеванием, направит директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Об этом 12 мая сообщает газета The New York Times со ссылкой на письмо ученого.

«Главный посыл, который я желаю изложить комитету по вопросам здравоохранения, образования, труда и пенсий Сената, заключается в опасности попыток открыть страну слишком рано», — написал Фаучи.

Также он указал, что, в случае пропуска страной рекомендаций по постепенному открытию страны, в ней возникает угроза появления многочисленных вспышек COVID-2019 по всей её территории.

Кроме этого, ученый предупредил, что результатом такой поспешности могут стать не только ненужные страдания и смерти, но и отбрасывание США назад по дороге в направлении нормализации ситуации в стране.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Бразилии от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11653 человека.