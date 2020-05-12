Махачкала, , 08:53 — REGNUM Ситуация с коронавирусом нового типа в Дагестане остается сложной. В настоящее время республика вышла на плато по распространению инфекции, заявил накануне, 11 мая, глава региона Владимир Васильев в эфире телеканала «Россия-24».

По состоянию на 10:35 11 мая в Дагестане выявлено 2772 случая заражения коронавирусом, что является пятым показателем среди субъектов РФ и первым среди регионов Северного Кавказа. В республике также зафиксировано 20 случаев смерти пациентов с COVID-19.

«Ситуация сложная, мы только вышли на плато. У нас рост стал переходить в горизонталь. Как я понимаю, мы повторяем сценарий Москвы, понятно, масштабы не те, куда тоже приехало много людей из-за пределов нашей страны», — сказал Васильев.

Глава Дагестана также сообщил, что в республике очень непростая ситуация не только с коронавирусом, но и с внебольничной пневмонией.

Васильев отметил, что властям не удалось с самого начала объяснить широкому кругу жителей Дагестана необходимость соблюдения мер предосторожности и включить тот режим контроля, который действует в регионе сейчас. При этом он поблагодарил дагестанцев за то, что в настоящее время республика по режиму самоизоляции выглядит «очень неплохо в округе, да и в России».

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