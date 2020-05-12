Чита, , 08:47 — REGNUM Власти Забайкальского края известили о результатах мониторинга сфер торговли и услуг региона на предмет соблюдения ими регламента безопасности в период пандемии. Как сообщает сегодня, 12 мая, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова министра экономики региона Александра Бардалеева, по итогам проверки 8798 точек оказалось, что требования регламента безопасности не соблюдают порядка 6% от общего числа проверенных объектов.

«Динамика очень хорошая, к концу мая подойдем к 100%-му соблюдению всех требований», — пояснил чиновник.

Вместе с тем известно, что по результатам мониторинга сферы торговли и услуг Забайкалья составлено 29 протоколов, и все они уже переданы в суд. Среди самых частых нарушений — отсутствие регламента безопасности (в 95%) и плана неотложных мер (68%).

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 12 мая круг выявленных носителей SARS-CoV-2 в Забайкалье расширился сразу на 22 человека. Общее число подтверждённых положительных тестов составляет уже 386.

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