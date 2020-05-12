Бразилиа, , 08:42 — REGNUM В Бразилии от болезней, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончались 11 653 человека. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Всего с начала пандемии в стране выявлено 169 594 случая заражения коронавирусом. Бразилия находится на восьмом месте в мире по числу выявленных случаев. ЗА все время выздоровели 67 384 человека.

Всего в мире, по последним данным, выявлено 4 177 584 случая заражения коронавирусом. Скончались 286 330 пациентов с COVID-19, выздоровели — 1 456 235 человек.

На первом месте в мире находятся США — 1 347 881 случай. Россия занимает четвертое место — 221 344 случая.

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