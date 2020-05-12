Москва, , 08:41 — REGNUM В медицинских учреждениях Москвы для точной диагностики COVID-19 применяются современные технологии искусственного интеллекта, сообщается на портале мэра столицы.

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По словам вице-мэра Анастасии Раковой, за две недели с помощью искусственного интеллекта обработано около 30 тыс. исследований для диагностики COVID-19.

Врачи, загружая КТ-снимок на компьютере, с помощью технологий искусственного интеллекта дают предварительное заключение. Точность определения стадий развития пневмонии по КТ-снимкам составляет более 90%.

Как сообщало ИА REGNUM, с 12 мая в Москве вновь начинают работать промышленные предприятия и строительные организации.

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