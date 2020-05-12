Пермь, , 08:40 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на утро 12 мая, из больниц выписаны 29 пациентов, которые получали лечение от COVID-19, сообщает оперштаб по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

С начала мая от болезни оправились 250 человек. Напомним, в регионе на утро 12 мая зарегистрировано 753 случая заражения коронавирусом. В апреле — мае выздоровели 413 пациентов. Скончались 22 пациента, у которых был выявлен коронавирус. На домашнем карантине пребывают 1185 человек.

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