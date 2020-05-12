Иерусалим, , 08:41 — REGNUM В Израиле за сутки выявили 29 случаев заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщается в заявлении министерства здравоохранения страны.

По данным министерства, общее число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в стране составило 16 тыс. 507 человек.

От COVID-19 в общей сложности с начала эпидемии в стране скончались 258 человек, за прошедшие сутки скончались шесть.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции, впервые зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, распространилась на весь мир. Число выявленных случаев заражения превысило 4 млн 177 тыс. человек.

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