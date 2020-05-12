Чита, , 08:34 — REGNUM В Забайкальском крае, где сложилась наиболее сложная обстановка с лесными пожарами, оказывают помощь более 500 пожарных добровольцев. Их силами за пожароопасный период 2020 года было самостоятельно потушено 26 пожаров. Об этом сегодня, 12 мая, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова заместителя председателя правительства региона Андрея Гурулева.

«Добровольцы прикрывают 17% территории края. 248 раз они привлекались к тушению пожаров, 22 раза приняли участие в тушении пожаров как дополнительная сила и 26 раз потушили пожары самостоятельно, без привлечения других формирований (6 процентов от общего количества)», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая на 00:00 мск в стране действовало 55 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 11 833 га, по которым проводились работы по активному тушению. Большая часть горящих лесных площадей пришлась на Забайкальский край. Там на площади 6328 га возникло 16 очагов.

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