Вонгровец, , 08:37 — REGNUM Суд Польши приговорил к 1 году и 10 месяцам тюрьмы женщину-предпринимателя, которая вывезла в лес украинского гастарбайтера и оставила там умирать. Об этом сообщило издание Onet.pl.

В 2019 году в столярной мастерской города Новый Томышль одному из рабочих стало плохо, однако вместо оказания помощи, хозяйка мастерской, при помощи другого рабочего с Украины, погрузила человека в машину, отвезла в лес и бросила умирать. На следующий день тело мужчины нашёл лесник.

Помимо тюремного срока, женщине запрещено вести деятельность, сопряжённую с наймом людей в течение десяти лет. Гражданина Украины, который помогал грузить соотечественника в машину, обязали заплатить штраф в размере $1,9 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее владелец одной из крупнейших перерабатывающих компаний в Польше Анджей Гайовничек заявил о том, что без сотен тысяч украинских мигрантов сельское хозяйство страны ждёт катастрофа — поляки не смогут собрать урожай.

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