Доха, , 08:34 — REGNUM Руководство катарских авиалиний приняло решение обеспечить бесплатными билетами на свои рейсы 100 тыс. медицинских сотрудников по всему миру. Об этом 11 мая сообщается в заявлении авиакомпании.

«Медицинские сотрудники по всему миру будут иметь право на получение бесплатных билетов», — говорится в заявлении.

Отмечается, что билеты будут выдаваться путем розыгрыша, которые продлится с 12 по 18 мая, для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте компании Qatar Airways.

Любой медицинский сотрудник имеет право на получение двух билетов эконом класса.