Пекин, , 08:29 — REGNUM Некоторые крупнейшие туристические достопримечательности открылись для гостей в пекинском районе Чанцин, сообщает 12 мая агентство Синьхуа.

Туристам стали вновь доступные такие места, как Гбобницы Мин, Цзюйюнгуаньская секция Великой Китайской стены, а также пагоды Иньшань, хотя ряд гробниц Мин все еще закрыты.

Туристы должны заранее по интернету забронировать билеты на свои настоящие имена. Это можно сделать через социальную медиа-платформу WeChat. Гости, при этом, должны носить лицевые маски надетыми, а также на входе демонстрировать паспорт здоровья и замерять температуру тела.