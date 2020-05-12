Грозный, , 08:26 — REGNUM В Чечне продолжает действовать режим самоизоляции. О возможности смягчения режима будет объявлено после проведения заседания оперативного штаба. Об этом 11 мая заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Принимать меры будем с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Все решения доведем до населения. А пока сохраняем режим самоизоляции», — написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам поэтапное снятие ограничений будет возможно лишь с учетом ситуации с коронавирусом в республике. Ряд послаблений уже сделан, они коснулись разрашения на работу мелким предприятиям сферы услуг и небольшим магазинам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Рамзан Кадыров допустил, что режим самоизоляции в Чечне продлится до 15 мая.

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