Москва, , 08:29 — REGNUM Обязательный образовательный курс «Начальная медицинская помощь» предложил ввести во всех российских вузах член Общественной палаты России Султан Хамзаев. Об этом говорится в его письме главе Минобразования РФ Валерию Фалькову, передаёт 12 мая RT.

Хамзаев попросил рассмотреть возможность интеграции такого курса в программы вузов и колледжей, чтобы студенты получили навыки младшего медицинского персонала. Необходимость создания такого кадрового резерва проявилась в России в связи с эпидемией коронавирусной инфекции, пояснил он.

Автор письма полагает, что студенты смогут получить навыки работы младших медсестёр и медбратьев, медрегистраторов, санитаров в рамках спецкурса, вне медицинских образовательных учреждений.

Читайте также: В России ординатуру по дефицитным специальностям сделают целевой на 100%