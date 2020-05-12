Пекин, , 08:15 — REGNUM Один зараженный новым коронавирусом и ещё пятнадцать бессимптомных носителей последнего были выявлены на территории Китая за прошедшие сутки. Об этом 12 мая сообщает госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Кроме этого, известно, что новый заболевший зафиксирован в районе внутренняя Монголия.

Также уточняется, что за этот же период не было зафиксировано ни одного летального исхода от нового заболевания и ещё 27 пациентов вылечились.

Таким образом всего в КНР на данный момент выявлено 82 919 случаев инфицирования новым коронавирусом при 78 181 выздоровевших и 4 633 умерших.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее во Франции Конституционный совет утвердил закон о выходе из изоляции, который продлевает режим чрезвычайного положения (ЧП) в области здравоохранения до 10 июля 2020 года.