Екатеринбург, , 08:06 — REGNUM В Свердловской области не планируется отмены масочного режима. Об этом в инстаграм написал губернатор Евгений Куйвашев.

Он отметил, что, оживляя постепенно экономику, власти не могут ставить здоровье людей под угрозу. В связи с этим также будет рекомендовано оставаться на самоизоляции людям с хроническими заболеваниями и тем, кто старше 65 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, масочный режим в регионе был введён в начале мая. Однако отметим, что многие его до сих пор не соблюдают. В Екатеринбурге власти уже пригрозили владельцам маршруток, что уберут их с линий общественного транспорта в случае нарушений масочного режима.