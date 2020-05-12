Москва, 12 мая 2020, 08:06 — REGNUM В Москве с 12 мая действует обязательное требование об использовании масок и перчаток. Меры приняты в целях профилактики распространения коронавируса.
Маломобильным пассажирам и многодетным семьям с маленькими детьми маски и перчатки в метро Москвы будут выдаваться бесплатно специалистами Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП).
Также в метро и пригородных кассах открылась торговля средствами защиты. Всего открыто 1,5 тыс. точек продажи, включая кассы, павильоны и вендинговые аппараты.
Штраф за проезд в общественном транспорте Москвы без средств защиты составит 4 тыс. рублей.