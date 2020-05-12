Кызыл, , 07:57 — REGNUM Меры поддержки семей с детьми, анонсированные президентом России Владимиром Путиным 11 мая, очень важны для многодетной Тувы. Такое мнение высказал глава республики Шолбан Кара-оол на своей странице в «Фейсбук», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«У нас в республике треть семей многодетные. Для них получение 10 тысяч на каждого ребенка от 3 лет до 16, 5 тысяч до трех лет, без всяких оговорок, — это очень существенная поддержка в нынешних условиях», — отметил он.

По его словам, озвученные главой государства меры социальной поддержки, поддержки предприятий, сохраняющих рабочие места, являются беспрецедентными.

Напомним, с 1 июня 2020 года семьи с детьми от трёх до 15 лет получат разовую выплату в размере 10 тыс. рублей. Как заявил Владимир Путин, для получения единовременной помощи не будут вводить формальных критериев.

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