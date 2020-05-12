Москва, , 07:54 — REGNUM После перерыва в Москве с 12 мая возобновляется работа промышленных предприятий и строек. Ранее их работа была приостановлена в качестве одной из карантинных мер, принятых в столице для профилактики распространения коронавируса.

Власти Москвы с 12 мая разрешили работу организаций с замкнутым производственным циклом. При этом необходимым условием деятельности является соблюдение санитарных норм. На рабочих местах сотрудники обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, а в помещениях необходимо проводить дезинфекцию. Запрещается допуск к работе сотрудников с симптомами простуды и респираторных заболеваний.

Смягчение ограничительных мер не распространяется на предприятия сферы услуг и торговли.