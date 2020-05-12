Салехард, , 07:51 — REGNUM Ямал вошёл в тройку регионов-лидеров по уровню самоизоляции граждан с 1 по 11 мая. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на исследование компании oneFactor.

Рейтинг составлен по данным сотовых операторов о доле статичных мобильных телефонов, находящихся в пределах действия одной базовой станции в течение дня. В целом 75% жителей России в праздничные дни оставались дома.

В тройку самых «усидчивых» регионов, где проживают сознательные граждане, вошли Чечня с 89% соблюдающих самоизоляцию, Дагестан — 84%, и Ямало-Ненецкий автономный округ — 83%.

Самыми несознательными оказались жители Хабаровского края, где в праздники соблюдали режим самоизоляции 66% жителей, Еврейской автономной области — 67%, и Санкт-Петербурга — 68%.

В список несознательных среди уральских регионов вошли также Тюменская область, где дома на праздники остались 68% жителей, и Ханты-Мансийский автономный округ — 70%.