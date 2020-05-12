Нью-Дели, , 07:49 — REGNUM В Индии за прошедшие сутки подтвердили еще 3604 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба индийского министерства здравоохранения.

Таким образом общее число выявленных заражений коронавирусом нового типа на территории республики с начала пандемии достигло 70 756. Также за сутки в стране скончались 87 человек, увеличив тем самым число жертв осложнений COVID-19 до 2293.

«В настоящее время количество активных случаев составляет 46 008», — говорится в заявлении ведомства.

Также от коронавирусной инфекции вылечились 22 455 человек, их выписали из медучреждений Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая индийские власти начали использовать беспилотные летательные аппараты для дезинфекции города Ахмадабад, наиболее пострадавшего от коронавирусной инфекции. Именно на этот город приходится почти 10% всех выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране.

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