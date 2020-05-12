Оренбург, , 07:46 — REGNUM В Оренбургской области губернатор Денис Паслер продлил срок режима самоизоляции до 17 мая. В Указ, где речь идет о мерах по противодействию распространению коронавиурсной инфекции, внесены изменения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно документу, в режиме предусмотрены смягчения. Так, начинается работа стоматологических клиник. Расширен перечень случаев, когда граждане могут покидать место проживания. Позволены прогулки на свежем воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и соблюдении расстояния между занимающимися не менее пяти метров.

Послабления не касаются тех муниципальных районов, в которых действует карантин по коронавирусу.

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