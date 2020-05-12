Южно-Сахалинск, , 07:50 — REGNUM Власти Сахалина с 14 мая вводят обязательный въезд в регион по цифровым пропускам. Это коснется только граждан, не имеющих сахалинской прописки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Новая мера призвана не допустить распространения коронавирусной инфекции в островном регионе и инициирована областными властями.

Перед поездкой на Сахалин и Курилы гражданин теперь должен будет заполнить анкету. Она будет содержать сведения о месте проживания, регистрации и предприятии, пригласившем работника. Работодатель также обязан будет уведомить власти о приглашении работника на острова. Страницу «Цифровой пропуск» разместят на официальном сайте губернатора и правительства области.

Оформить цифровой пропуск можно будет в аэропорту Южно-Сахалинска. За нарушение пропускного режима грозит штраф — физическому лицу до 30 тыс. рублей, юридическому — до 300 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине начался поэтапный выход из режима самоизоляции — разрешены прогулки с детьми, заработали спортивные секции, открылись некоторые магазины и сервисы.