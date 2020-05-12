Ухань, Китай, , 07:44 — REGNUM Тотальный скрининг жителей китайского города Ухань будет проведён в десятидневный срок для выявления коронавирусной инфекции по распоряжению местного оперативного штаба по борьбе с COVID-19. Об этом 12 мая пишет издание «Пэнпай».

"Принято решение в Ухане в пределах всего города провести скрининг всего населения на вирусную нуклеиновую кислоту», — говорится в оповещении.

Отмечается, что решение принято в связи с выявлением новых случаев заражения коронавирусом в последние дни. 9 мая в городе впервые после 4 апреля был подтверждён новый случай, после чего их число увеличилось — медики диагностировали заражение ещё у 16 человек.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что власти Уханя готовы принять самые жёсткие меры, чтобы не допустить повторную волну распространения коронавируса в многомиллионном городе. Напомним, в декабре 2019 года в Ухане зарегистрирована первая в мире вспышка коронавируса SARS-CoV-2, после чего он распространился по всему миру.

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