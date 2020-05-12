Новосибирск, , 07:40 — REGNUM В Новосибирской области, по данным на 10:00 (время местное) сегодня, 12 мая, за сутки выявлено 55 новых случаев заражения коронавирусом.

«Зарегистрирована ещё одна смерть пациента с коронавирусной пневмонией. Это женщина, ей было 64 года», — уточняет оперативный штаб региона. Всего в регионе зарегистрировано 1226 случаев заражения коронавирусом (в том числе 77 детей), выздоровели 338 человек, 16 — скончались. В отделениях реанимации сейчас находятся 55 пациентов, на ИВЛ — 17 человек.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в Новосибирской области после заражения коронавирусом вылечились ещё 24 пациента. Накануне, 11 мая, их выписали из больницы.

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